Unions-Hängepartie über K-Frage geht weiter

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die Hängepartei im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union hält an: Auch ein nächtliches Treffen des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet mit CSU-Chef Markus Söder brachte nach mehrstündiger Beratung offenbar keine Einigung.

Die Spitzen von CDU und CSU hüllten sich danach in Schweigen. Wie die Gespräche am Montag weitergehen sollen, blieb unklar. Sollten sich die beiden Parteichefs nicht einigen, droht in der CDU/CSU-Bundestagsfraktionssitzung am Dienstag eine erneute Konfrontation und möglicherweise eine Kampfabstimmung.

Bayerns Ministerpräsident Söder und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Laschet waren am Sonntagabend in Berlin eingetroffen. Am Abend kam es dann zu Gesprächen, an denen laut Medienberichten zumindest teilweise auch die beiden Generalsekretäre der Parteien sowie CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt beteiligt waren. Am Wochenende hatte es geheißen, dass Laschet und Söder in "dauerhaften Kontakt" stünden.

Vor allem in der CDU gibt es eine heftige Debatte über die Frage, mit wem die Union in die Bundestagswahl ziehen sollte. Am Sonntagabend hatte die CDU Niedersachsen mit den Vorsitzenden der Kreis- und Bezirksverbände beraten. Dabei ergab sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Teilnehmerkreisen ein gemischtes Bild in der K-Frage: Es habe zwar mehr Unterstützer für Söder gegeben, aber zahlreiche Teilnehmer hätten sich auch für Laschet ausgesprochen, hieß es. Tenor sei gewesen, dass man beide Kandidaten unterstützen werde. Fast alle hätten gefordert, dass jetzt kurzfristig entschieden werden müsse.

Die Junge Union hatte sich dagegen mehrheitlich hinter Söder gestellt, auch wenn der mit Abstand größte Landesverband Nordrhein-Westfalen für Laschet plädierte und größere Verbände wie Baden-Württemberg gespalten waren. Der kleinere Berliner CDU-Landesverband stellt sich hinter Söder. Am Wochenende hatte es Stellungnahmen für beide Kandidaten gegeben. Die Frauen-Union und der Arbeitnehmerflügel stellten sich dabei hinter den CDU-Chef.

Mehrere Bundestagsabgeordnete, die für Söder als Kandidaten sind, haben mit einer Abstimmung in der Unions-Bundestagsfraktion gedroht. "Die Uhr tickt unaufhörlich. Sollte eine Entscheidung nicht sehr zeitnah vor Dienstag fallen, wird sich durch den beantragten Tagesordnungspunkt in unserer Fraktion die historische Entscheidung der CDU/CSU-Fraktion von 1979 halt wiederholen", hatte etwa der CDU-Bundestagsabgeordnete Oliver Grundmann gesagt. Damals hatte die Fraktion den CSU-Chef Franz-Josef Strauß zum Kandidaten gewählt, der anschließend die Bundestagswahl verlor. Ähnlich äußerte sich der CDU-Abgeordnete Gunther Krichbaum.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Carsten Linnemann, hatte dagegen vor einer Kampfabstimmung gewarnt, weil ansonsten eine Spaltung drohe. Fraktionsvize Johann Wadephul sagte am Sonntagabend im ZDF, er werde nur abstimmen, wenn Laschet sich zuvor damit einverstanden erklärt habe.