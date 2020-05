Unions-Vize Nüßlein will Kaufprämie auch für teurere Autos

Berlin (Reuters) - Unions-Fraktionsvize Georg Nüßlein macht sich für eine ausgeweitete Kaufprämie auch für teurere Autos und moderne Diesel stark.

Er sei gegen die bisherige Beschränkung von Prämien für Hybrid-Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis von unter 40.000 Euro, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Da muss man jede Sozialneid-Debatte zurückstellen." Die Besteuerung für Dienstwagen könnte zudem vom Listenpreis auf die tatsächlichen, rabattierten Preise gesenkt werden. Auch moderne Diesel-Autos mit der sogenannten Norm 6d-Temp sollten in die Förderung fallen. Er sprach sich für einen Kaufanreiz von um die 3000 Euro aus. "Spätestens Ende Juni muss entschieden sein", sagt er mit Blick auf die Kaufzurückhaltung aufgrund der aktuellen Prämien-Debatte.

Nüßlein attackierte in der Diskussion die Autoindustrie scharf und lehnte Forderungen etwa nach staatlichen Garantien für Autokredite ab. Die Branche solle vor Ansprüchen an den Staat sich Gedanken über ihren Umgang mit Kundschaft, Zulieferern und Vertragshändlern machen. "Da ist einiges im Argen, wie man mit denen umgeht." Überbezahlte Manager sollten sich endlich wieder zum Ideal des ehrbaren Kaufmanns bekennen und die Unternehmenskultur verbessern. "Da sind Leute dabei, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind", kritisierte der Umwelt-Politiker. "Das passt meiner Ansicht nach nicht zusammen."