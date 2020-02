Unionsfraktion beschließt 5G-Position ohne Ausschluss einzelner Firmen

Berlin (Reuters) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat am Dienstag einstimmig ein Positionspapier zu Sicherheitsstandards beim 5G-Mobilfunkausbau beschlossen.

Das Papier sieht keinen Ausschluss etwa chinesischer Firmen wie Huawei vor, setzt aber hohe Sicherheitsstandards für alle Anbieter. So soll sichergestellt werden, dass ein Einfluss ausländischer Regierungen auf das schnelle 5G-Netz ausgeschlossen wird. Zudem wird dafür plädiert, Produkte mehrerer Anbieter einzusetzen. Die Bundesregierung solle den Einbau von Komponenten verbieten, wenn dies gegen Sicherheitsinteressen des Landes verstoße, heißt es in dem neuen Unions-Papier. Damit wird die Zulassung nicht nur von der Erfüllung technischer Kriterien abhängig gemacht, was den Huawei-Gegnern in der Unionsfraktion entgegenkommt.