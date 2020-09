Unionsfraktion will "Zukunftsquote" im Bundeshaushalt

Berlin (Reuters) - Die Unions-Bundestagsfraktion will künftig neben der Investitionsquote eine "Zukunftsquote" im Bundeshaushalt verankern.

Das kündigte Fraktionsvize Nadine Schön am Mittwoch am Rande der Klausurtagung der CDU/CSU-Fraktion in Berlin an. "Wir wollen damit ein Zeichen für eine Zukunftsorientierung setzen", sagte Schön. "Wir haben das Anliegen, dass diese Quote dann weiter steigt." Man brauche eine andere Betrachtung des Bundeshaushalts insgesamt. Man müsse aus dem "Silodenken" herauskommen, weil viele Herausforderungen Investitionen in verschiedenen Politikbereichen erforderten.

"Deshalb ist die Zukunftsquote ein erster Schritt", sagte Schön. Die Unions-Bundestagsfraktion will dazu ein Papier verabschieden. Darin wird zudem gefordert, dass Ausgaben für Bildung, Forschung, neue Technologien, Digitalisierung, moderne Infrastruktur, Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz sowie Entwicklungshilfe nicht mehr von der Kassenlage abhängig gemacht werden sollen.