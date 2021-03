Unionsfraktions-Vize Frei fordert mehr Transparenz für Nebentätigkeiten

Berlin (Reuters) - Der stellvertretende Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat als Konsequenz aus der Maskenaffäre schärfere Transparenz-Regeln für die Nebentätigkeiten von Abgeordneten angekündigt.

"Die Angaben auf der Homepage des Bundestages müssen aussagekräftig sein", sagte Frei der "Augsburger Allgemeinen" laut Vorabbericht (Mittwochausgabe). "Wir müssen ausschließen, dass sich jemand an der Wahrheit vorbeimogelt." Die Koalition werde das bisherige Zehn-Stufen-Modell für die Veröffentlichung von Einkünften im Internet überarbeiten. Derzeit ist das System nach Beträgen gestaffelt, die von 1000 bis über 250.000 Euro Einnahmen im Monat reichen.

Ein Verbot von Nebentätigkeiten für Abgeordnete lehnte Frei ab. Mit Blick auf die Unabhängigkeit eines Abgeordneten sei es wünschenswert, dass er nicht nur mit Politik sein Geld verdiene. "Allerdings muss es eine unbedingte Transparenz und Offenheit in diesem Bereich geben, beides ist im politischen System essenziell." Der Fraktionsvize verlangt eine schnelle Aufklärung aller im Raum stehenden Vorwürfe und Verdachtsmomente gegen Abgeordnete. "Wir haben in den letzten Tagen Dinge gehört, die viele von uns nicht für möglich gehalten hätten", betonte Frei. Dies sei auch deshalb so schlimm, weil die Demokratie generell in Misskredit gebracht würde.