Unionsfraktionsspitze dämpft Erwartung an Koalitionsausschuss

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion hat Erwartungen an größere inhaltliche Festlegungen beim am Donnerstag geplanten ersten Koalitionsausschuss mit der neuen SPD-Spitze gedämpft. "Es macht ja auch Sinn, wenn man mittel- und langfristig zusammen arbeitet, dass man sich mal kennenlernt", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin. Da es am Donnerstagabend noch Beratungen vor der Sitzung des Bundesrats an diesem Freitag gebe, sei der zur Verfügung stehende Zeitraum für das Kennenlerngespräch der Parteispitzen von Union und SPD mit einem anschließenden Koalitionsausschuss "sehr überschaubar".

Zunächst gelte es, sich kennenzulernen, um eine persönliche Beziehung aufzubauen, sagte Grosse-Brömer. "Deswegen ist es wirklich klug, sich jetzt noch nicht in vielen Einzelthemen politisch auseinanderzusetzen." Vor dem Hintergrund gemeinsamer Entscheidungen der großen Koalition in den vergangenen Monaten hoffe er, dass die SPD nun zu den gemeinsamen Erfolgen stehen "und über Weihnachten den inneren Frieden auch einkehren" lassen könne.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt argumentierte, man müsse bei dem Kennenlernen auch über den künftigen Arbeitsmodus reden. Schließlich sei der jetzige noch mit der früheren SPD-Chefin Andrea Nahles vereinbart worden. Die Union ihrerseits werde auch beobachten, wie die neue Parteispitze, die Fraktionsspitze und Regierungsmitglieder der SPD in dem Ausschuss zusammen auftreten.

An diesem Donnerstagnachmittag wollen sich CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder zunächst zu einem Kennenlerngespräch mit den neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans treffen. Anschließend wollen die Parteichefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sowie den Fraktionschefs von Union und SPD zum letzten Koalitionsausschuss vor der Weihnachtspause zusammenkommen. Merkel hatte Esken und Borjans bereits vergangene Woche zum Kennenlernen im Kanzleramt getroffen./bk/rm/DP/fba