Unionsfraktionsvize Wadephul: Rasche Klarheit über Personalfahrplan

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) hat rasche Klarheit über den weiteren Fahrplan in der Diskussion über den CDU-Vorsitz und die Unions-Kanzlerkandidatur verlangt. Eine Woche nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenauer "gibt es weder Klarheit über den Zeitplan und das Verfahren für den Bundesvorsitz, aber zahlreiche mögliche oder tatsächliche Kandidaten aus NRW", sagte Wadephul, der auch Mitglied im Bundesvorstand seiner Partei ist, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das versteht an der Basis niemand mehr. So kann es nicht weiter gehen."

CSU-Chef Markus Söder habe "einen machbaren Weg aufgezeigt: Bundesvorsitz bis zum Sommer, Kanzlerkandidat um die Jahreswende klären", sagte Wadephul. "Das CDU-Präsidium muss das jetzt ordnen, sonst droht uns der Weg der SPD." Die scheidende CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer will die Parteispitze am Rosenmontag über den Stand ihrer Gespräche zu den Personalfragen unterrichten. Am Dienstag hatte sie sich mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz getroffen. An diesem Mittwoch sind Beratungen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn geplant.

Offiziell haben bislang weder Merz noch Laschet oder Spahn ihre Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt, sie gelten aber als aussichtsreiche Kandidaten. Ex-Bundesumweltminister Norbert Röttgen hatte am Dienstag erklärt, er wolle CDU-Chef werden und eine Entscheidung über den Parteivorsitz bis zum Sommer sowie eine Klärung der Kanzlerkandidatur zusammen mit der CSU bis zum Jahresende angemahnt./bk/DP/zb