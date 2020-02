Unionskreise - Merz trifft Kramp-Karrenbauer am Dienstag

Berlin (Reuters) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird Friedrich Merz am Dienstag zum Gespräch über ihre Nachfolge und eine mögliche Kanzlerkandidatur treffen.

Das verlautete am Montag aus Unionskreisen. Es wird damit gerechnet, dass die CDU-Chefin die beiden anderen potenziellen Kandidaten Armin Laschet und Jens Spahn in den Tagen danach, möglicherweise am Mittwoch treffen wird.

Kramp-Karrenbauer hatte angekündigt, dass sie das Trio in dieser Woche zu Einzelgesprächen eingeladen habe. Sie will den Gremien der CDU dann am 24. Februar einen Vorschlag zum weiteren Verfahren bei der Personalauswahl machen. Beim Verzicht auf die Kanzlerkandidatur hatte sie gesagt, dass aus ihrer Sicht Parteivorsitz und Kanzlerposten beziehungsweise Kanzlerkandidatur wieder in eine Hand gehörten. CSU-Chef Markus Söder betonte am Montag, dass die CDU erst einen Parteivorsitzenden bestimmen sollte. Über die Kanzlerkandidatur könnten beide Schwesterparteien dann später reden, die CSU werde dabei mitbestimmen.