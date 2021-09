Uniper: Bankhaus Metzler gibt Kaufempfehlung und treibt Aktie wieder in die Nähe des Rekordhochs

Dank einer Kaufempfehlung der Metzler Bank für die Aktien von Uniper hat diesen am Donnerstagmittag nicht mehr viel zu einem weiteren Rekordhoch gefehlt. Sie legten um drei Prozent auf 36,49 Euro zu, das Rekordhoch von 36,57 Euro datiert vom Freitag vergangener Woche. Die Metzler Bank hat die Papiere von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel auf 39 Euro erhöht.

Mit der Expertise in der Gasverstromung agiere Uniper in einem Marktsegment, das voraussichtlich noch zwei Jahrzehnte gebraucht werde, argumentierte Analyst Guido Hoyman. Auf kurze Sicht gelte das vor allem für die Aktivitäten in Großbritannien. Dort sei Energie aus Windkraft knapp und bei der Strombeschaffung aus dem Ausland gebe es technische Schwierigkeiten. Ein Händler verwies zudem auf den zuletzt starken Anstieg der Strompreise in Deutschland und auch in Großbritannien.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: nitpicker / Shutterstock.com

