Uniper-Gaskraftwerke Irsching 4 und 5 sollen wieder Strom liefern

DÜSSELDORF/IRSCHING (dpa-AFX) - Weil die Gaspreise kräftig gesunken sind, soll das derzeit in Reserve gehaltene Gaskraftwerk Irsching 5 in Bayern wieder regulär Strom produzieren. Die Eigentümer Uniper , N-Ergie, Mainova und Entega kündigten am Donnerstag die Rückkehr des Kraftwerks auf den Strommarkt zum 1. Oktober an. Die verbesserten Marktpreise ließen "einen wirtschaftlichen Betrieb des hocheffizienten Gaskraftwerks möglich erscheinen". Auch für das Gaskraftwerk Irsching 4 werde dieser Schritt vorbereitet.

Die beiden Kraftwerksblöcke bei Ingolstadt waren 2010 (Irsching 5) und 2011 (Irsching 4) ans Netz gegangen. Bis Ende März 2016 liefen sie im kommerziellen Betrieb. Weil sie aber nicht mehr profitabel betrieben werden konnten, wollten die Eigentümer die Blöcke vorläufig stilllegen, zuletzt bis Ende September 2021. Das war ihnen jedoch untersagt worden. Die Kraftwerksblöcke müsse als Reserve bereitgehalten werden. Sie kommen derzeit nur zum Einsatz, wenn das Netz in Süddeutschland wegen temporärer Engpässe gestützt werden muss. Die Anzeige der Stilllegung haben die Eigentümer nun zurückgenommen.

Die Eigentümer wollen die Situation von Jahr zu Jahr neu bewerten und ihre Entscheidung bei verschlechterten Marktkonditionen revidieren. "Hocheffiziente und moderne Gaskraftwerke wie Irsching 4 und 5 sind im Prinzip besonders gut geeignet, ein Fundament für die stark schwankende Stromerzeugung aus Wind und Sonne zu bilden", sagte Uniper-Vorstandsmitglied David Bryson. Die Vergütung für gesicherte Leistung aus hochmodernen Gaskraftwerken in Deutschland sei grundsätzlich weiterhin unzureichend, betonten die Irsching-Betreiber./hff/DP/fba