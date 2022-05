Uniper in der Rubelfrage im Gespräch mit Bund und Gazprom

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper bemüht sich im Streit um die von Gazprom geforderte Bezahlung der Gaslieferungen in Rubel weiter um eine Lösung.

Uniper sei dazu im Gespräch mit der Bundesregierung und Gazprom, hieß es am Dienstag in einer Präsentation zu den Zahlen des ersten Quartals. Uniper ist der größte ausländische Einzelkunde von Gazprom. Russland hatte im Zuge des Rubelstreits in der vergangenen Woche Polen und Bulgarien den Gashahn zugedreht.