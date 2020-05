Uniper nimmt kommerziellen Betrieb von Kohlekraftwerk Datteln 4 auf

Düsseldorf (Reuters) - Nach jahrelangen Verzögerungen will der Energiekonzern Uniper am Wochenende mit dem kommerziellen Betrieb seines umstrittenen Kohlekraftwerk Datteln 4 beginnen.

Dies solle am Samstag geschehen, sagte ein Konzernsprecher am Dienstag auf Anfrage. "Mit der geplanten Inbetriebnahme am 30. Mai liegen wir in dem von uns mehrfach kommunizierten Zeitrahmen." Umweltschützern ist das Kraftwerk ein Dorn im Auge. Sie haben immer wieder gegen eine Inbetriebnahme des Kraftwerks demonstriert. Ein großer Abnehmer des Stroms ist die Deutsche Bahn[DBN.Ul].

Die frühere Uniper-Mutter E.ON hatte den Grundstein bereits 2007 gelegt. Die Inbetriebnahme war ursprünglich 2011 geplant. Wegen Mängeln beim Bau waren die Arbeiten nach einem Gerichtsurteil zeitweise komplett zum Erliegen gekommen. Später mussten Schäden an der Kesselanlage repariert werden. Die Anlage mit einer Leistung von 1100 Megawatt hat rund 1,5 Milliarden Euro gekostet.