Uniper plant Anhebung der Dividende

Der Energiekonzern Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018) will der Hauptversammlung am 20. Mai 2020 für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividendenausschüttung von insgesamt 421 Mio. Euro (1,15 Euro pro Aktie) vorschlagen. Das wird eine Steigerung um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (0,90 Euro) sein. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,56 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,50 Prozent.

Für das Jahr 2020 ist eine Dividendenausschüttung in Höhe von 500 Mio. Euro geplant, wie am Dienstag berichtet wurde. Es wird ein EBIT zwischen 750 Mio. Euro und 1 Mrd. Euro für das Jahr 2020 erwartet. Im zurückliegenden Geschäftsjahr 2019 hat Uniper ein bereinigtes EBIT in Höhe von 863 Mio. Euro auf Vorjahresniveau erzielt (2018: 865 Mio. Euro), wie weiter mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Konzernüberschuss in Höhe von 644 Mio. Euro nach einem Minus von 442 Mio. Euro im Vorjahr. Der Anstieg gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ist maßgeblich auf positive Effekte aus Termingeschäften mit Rohstoffen geschuldet, mit denen das Strom- und Gasgeschäft gegen Preisschwankungen abgesichert wird. Der Umsatz lag bei 65,80 Mio. Euro (Vorjahr: 91,81 Mio. Euro).

Uniper beschäftigt rund 11.500 Mitarbeitern. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit Mitte des Geschäftsjahres 2018 ist der finnische Energieversorger Fortum Oyj - über seine mittelbare Beteiligungsgesellschaft Fortum Deutschland SE, Düsseldorf - Großaktionär von Uniper.

Redaktion MyDividends.de