Uniper und Fortum bauen Ökostromgeschäft aus

Düsseldorf (Reuters) - Der finnische Energiekonzern Fortum und seine Düsseldorfer Tochter Uniper wollen beim Ausbau der Erneuerbaren Energie und beim Klimaschutz das Tempo erhöhen.

Die Stromerzeugung in Europa soll bis 2035 klimaneutral sein und bis 2050 in allen Märkten, teilten die Konzerne am Donnerstag mit.

Fortum bezifferte die Synergieeffekte der beiden Konzerne auf über 50 Millionen Euro pro Jahr bis Ende 2023 und auf rund 100 Millionen bis 2025. Fortum hatte nach zunächst heftigen Widerstand den Düsseldorfer Versorger übernommen.