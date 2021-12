Uniper und Fortum treiben Projekt für Windparks voran

Düsseldorf (Reuters) - Die Versorger Fortum und Uniper gehen mit einem ersten gemeinsamen Projekt ihres Teams für das Wind- und Solargeschäft in Europa an den Start.

In Partnerschaft mit dem finnischen Energieunternehmen Helen solle mit dem Bau der 380-Megawatt-Windparks Pjelax-Böle und Kristinestad Norr in Finnland begonnen werden, teilten Fortum und die deutsche Tochter Uniper am Mittwoch mit. Das Projekt bestehe aus 56 Windturbinen mit einer jährlichen Stromerzeugung von etwa 1,1 Terawattstunden. Der Baubeginn sei für den kommenden Januar geplant, im zweiten Quartal 2024 sollen die Projekte fertig sein. Fortum solle dann 60 Prozent der Anteile an den Windparks halten, Helen den Rest. Die Investitionssumme liege bei rund 360 Millionen Euro.

"Dies ist unser erstes gemeinsames Projekt mit Fortum im Bereich der erneuerbaren Energien und stellt einen wichtigen Meilenstein dar", erklärte Frank Possmeier, Executive Vice President des gemeinsamen Wind- und Solargeschäfts von Fortum und Uniper. "Unsere Projekt-Pipeline in Europa beträgt mehrere Gigawatt."