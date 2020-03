Uniper will Kohlekraftwerk Datteln 4 früher in Betrieb nehmen

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper will sein umstrittenes Kohlekraftwerk Datteln 4 früher als bislang geplant kommerziell in Betrieb nehmen.

Die Vorbereitungen schritten gut voran, so dass der Start im Frühsommer geplant sei, sagte Vorstandschef Andreas Schierenbeck am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Düsseldorf laut Redetext. Länger als erhofft dauert hingegen die Wiederinbetriebnahme des russischen Kraftwerks Berjosowskaja 3. Dies solle nun im dritten Quartal ans Netz gehen. Zuvor hatte Uniper eine Inbetriebnahme bis zum Ende des ersten Quartals in Aussicht gestellt.