Uniper - Zahlen für russisches Gas weiter in Euro

Düsseldorf (Reuters) - Der Energiekonzern Uniper will russische Gaslieferungen weiter in Euro bezahlen.

Zu den künftigen Zahlungsmodalitäten gebe es noch keine Entscheidung, sagte ein Sprecher am Donnerstag. "Möglich ist, dass wir auf ein Gazprom-Konto in Russland zahlen. Bislang zahlen wir auf ein Gazprom-Konto in Europa."