Uniphore, der Marktführer im Bereich Gesprächsautomatisierung, gab heute seine Serie-E-Finanzierungsrunde in Höhe von 400 Mio. USD bekannt. Die Runde, mit der die Finanzierungen von Uniphore auf insgesamt über eine halbe Milliarde (610 Mio. USD) steigen, wird von NEA geleitet und bringt die Bewertung des Unternehmens auf 2,5 Milliarden USD. March Capital und andere bisherige Investoren in Uniphore und neue Unternehmen nehmen ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde teil.

Die neue Finanzierungsrunde ist die bisher größte von Uniphore und soll dazu genutzt werden, die Technologien und die marktführende Rolle von Uniphore mit Fortschritten auf den Gebieten Sprach-KI, Computervision und tonale Empfindung zu erweitern sowie die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens weltweit auszudehnen, insbesondere in den Regionen Nordamerika, Europa und Asien/Pazifik.

Der Markt für die Automatisierung der Gespräche von Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren rasch beschleunigt, da die Unternehmen die Wirkung positiver Interaktionen mit der Kundschaft auf ihr Markenimage und die Kundentreue erkennen. Infolgedessen haben sich viele Unternehmen künstlicher Intelligenz und Automatisierung zugewendet, um reibungslose Kundenerlebnisse zu schaffen. Uniphore steht an der Spitze der Innovation und ist führend in der Branche.

„Das Verstehen von Gesprächen und der daraus abgeleiteten Daten und Erkenntnisse ist unverzichtbar für jedes Unternehmen“, sagte Umesh Sachdev, CEO und Mitgründer von Uniphore. „Unsere Engine für die Automatisierung von Gesprächen liefert leistungsstarke, innovative Lösungen, mit denen Unternehmen nicht nur überleben, sondern auch inmitten der Anforderungen, die die Kunden an sie stellen, erfolgreich sein können. Es ist eine unglaublich spannende Zeit in dieser Branche und bei Uniphore. Nicht nur wächst der Kundenstamm schnell, sondern auch die Zahl der außergewöhnlichen Talente, die sich unserem Führungsteam und dem Firmenvorstand anschließen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen weltweit, um zu deren Erfolg im Jahr 2022 beizutragen.“

Die schnelle Wachstumsrate von Uniphore hat ferner Neuzugänge im Team mit sich gebracht. So können wir heute die Ernennung von Hilarie Koplow-McAdams, Venture Partner, NEA, in den Vorstand von Uniphore bekanntgegeben. Frau Koplow-McAdams ist eine erfahrene Führungskraft für Unternehmenssoftware und Dienstleistungsexpertin, die mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung sowohl für Unternehmen in der Wachstumsphase als auch für etablierte Unternehmen mitbringt. Zur Verstärkung seines Führungsteams ernannte das Unternehmen kürzlich Balaji Raghavan zum Chief Technology Officer, Andrew Dahlkemper zum Chief People Officer und Vinod Muthukrishnan zum Senior Vice President Developer Platforms.

Außer zwei größeren Übernahmen – Emotion Research Lab für zusätzliche Ressourcen im Bereich Emotions-KI und Jacada für erweiterte Low-Code/No-Code-Funktionen – konnte Uniphore im Jahr 2021 noch weitere Meilensteine erreichen, darunter:



Nennung als eines der am schnellsten wachsenden Tech-Unternehmen in Nordamerika auf der Liste Deloitte Technology Fast 500™



Verleihung des Frost & Sullivan Global Technology Innovation Leadership Award 2021 im Bereich Gesprächsautomatisierung



Schnelle Vergrößerung der globalen Kundenbasis



Veröffentlichung der Ergebnisse einer Kundenumfrage, mit der die Offenheit der Verbraucher/innen für KI/Automatisierung zur Verbesserung des Dialogs bestätigt wurde



„Wenn wir uns die Technologien von Uniphore und die großen Fortschritte ansehen, die das Unternehmen in den letzten Jahren gemacht hat, sind wir sehr gespannt auf den künftigen Produktfahrplan des Unternehmens und freuen uns, an dieser neuen Runde teilnehmen zu können“, sagte Hilarie Koplow-McAdams, Venture Partner, NEA. „Im Zuge unserer weiteren Arbeit im Rahmen eines immer mehr virtuell ausgerichteten Arbeitsmodells sind Technologien wie die von Uniphore notwendig für Unternehmen, die ihren Wettbewerbsvorteil freisetzen und ihr Unternehmen auf die nächste Ebene bringen möchten.“

Über Uniphore

Uniphore ist der globale Marktführer im Bereich Gesprächsautomatisierung. Jeden Tag werden in allen Branchen Milliarden von Gesprächen geführt – in Bereichen wie Kundenservice, Vertrieb, Personalwesen, Bildung u. a. Ganz gleich, ob sie zwischen Menschen, zwischen Mensch und Maschine oder zwischen Maschinen stattfinden – Gespräche befinden sich im Zentrum von allem, was wir tun, und sind die neue Währung des Unternehmens.

Bei Uniphore sind wir davon überzeugt, dass diejenigen Unternehmen, die diese Gespräche am besten verstehen und umsetzen, erfolgreich sein werden. Wir haben die umfangreichste, leistungsstärkste Plattform für die Automatisierung von Gesprächen entwickelt, bei der Gesprächs-KI, Workflow-Automatisierung und RPA (Robotic Process Automation, Robotergestützte Prozessautomatisierung) mit einer geschäftsanwenderfreundlichen Nutzererfahrung auf einer einzigen integrierten Plattform kombiniert werden, um die Kundenerfahrung branchenübergreifend zu transformieren und zu demokratisieren.

