Uniqa will für das Jahr 2020 keine Dividende ausschütten

Die österreichische Uniqa Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103) will die ursprünglich geplante Dividende in Höhe von 54 Eurocent für das Geschäftsjahr 2019 auf 18 Eurocent pro Aktie reduzieren. Die Hauptversammlung soll am 25. Mai 2020 in Wien als virtuelle Versammlung stattfinden. Für das Geschäftsjahr 2020 plant das Unternehmen, keine Dividende auszuschütten. Die Bonuszahlungen für den Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 werden entfallen.

Uniqa erwartet ein negatives Ergebnis vor Steuern im niedrigen zweistelligen Millionen Euro Bereich für das erste Quartal 2020. Aufgrund der hohen Unsicherheiten hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen durch COVID-19 kann Uniqa die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 nicht aufrechterhalten. Uniqa erwartet daher ein möglicherweise negatives Ergebnis vor Steuern für das Gesamtjahr 2020.

Die Uniqa Group ist eine Versicherungsgruppe mit Fokus auf den Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa. Mit rund 40 Gesellschaften und knapp 20.000 Mitarbeitern ist Uniqa in 18 Ländern vor Ort und betreut rund 10 Millionen Kunden.

Redaktion MyDividends.de