United Airlines: Bullflag vor Auflösung

United Airlines (UA) hat im ersten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von minus 4,24 US-Dollar die Analystenschätzungen von minus 4,21 US-Dollar verfehlt. Auch beim Umsatz mit 7,57 Mrd. US-Dollar enttäuschte UA etwas. Für Optimismus sorgt derzeit aber der Ausblick, United gab sich zuversichtlich, höhere Kosten an die Passagiere weitergeben zu können.

Chart strahlt Zuversicht aus

Der Blick auf den Kursverlauf seit November 2018 und Höchstständen von 97,85 US-Dollar zeigt ein durchaus angeschlagenes Chartbild, Pandemie bedingt ging es in den Bereich von unter 20,00 US-Dollar abwärts. Von dort aus konnte sich United aber auf rund 63,00 US-Dollar wieder erholen, seit März letzten Jahres läuft eine abwärts gerichtete Konsolidierung, die sich in einer potenziell bullischen Flagge präsentiert. Ein Ausbruch darüber, wie er jetzt vorliegt, könnte durchaus für Long-Positionen mit Zielen um 60,20 US-Dollar genutzt werden, darüber bestünde die Möglichkeit eines Anstiegs sogar 63,70 US-Dollar für die Aktie. Ein klar bärisches Szenario würde sich unterhalb von 40,00 US-Dollar einstellen, weitere Rücksetzer um 25 Prozent auf 30,00 US-Dollar wären dann die Folge.

United Airlines (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 54,52 // 55,88 // 58,12 // 60,59 // 63,70 // 67,10 US-Dollar Unterstützungen: 45,90 // 41,21 // 38,88 // 34,87 // 30,54 // 26,65 US-Dollar

Fazit:

Um nicht ins fallende Messer bei UA zu greifen, sollten vorzugsweise nur kleinere Handelspositionen eingegangen werden. Aus dem Stand heraus ergibt sich auf kurzfristiger Basis Aufwärtspotenzial zunächst an die Novemberhochs bei 54,52 und darüber an rund 60,00 US-Dollar. Eine überschießende Welle könnte sogar an 63,70 US-Dollar heranreichen. Durch ein Investment über das Turbo Long Zertifikat WKN MD0ATQ ausgestattet mit einem Hebel von 3,0 ließe sich hierbei eine maximale Renditechance von 65 Prozent erzielen. Ziel des Scheins läge dann bei 2,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, zeitgleich aber auch das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 45,90 US-Dollar nicht überschreiten. Daraus würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,03 Euro ableiten.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD0ATQ Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,59 - 1,60 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 40,00 US-Dollar Basiswert: United Airlines Holding akt. Kurs Basiswert: 51,91 US-Dollar Laufzeit: 17.03.2023 Kursziel: 2,68 Euro Omega: 2,41 Kurschance: + 65 Prozent Börse Frankfurt

