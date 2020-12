UNITED INTERNET - Aktie zeigt gute Ansätze, gelingt der Befreiungsschlag?

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 33,500 € (XETRA)

Ein harter Lockdown nach Weihnachten rückt näher, die Unruhe an den Märkten nimmt wieder zu. Viele Marktteilnehmer sitzen auf hohen Gewinnen und warten nur auf einen Grund, um auf den Verkaufsbutton zu drücken. Bei der Aktie von United Internet kann hiervon allerdings keine Rede sein. Der Wert ist seit geraumer Zeit ein Underperformer. Gerade jetzt haben sich die Bullen aber eine interessante charttechnische Ausgangslage erarbeitet.

Die Unterstütrzung bei 29,39 EUR hat im September wie auch im November gehalten. Damit besteht die Chance auf einen Doppelboden im Chart. Dieser ist bis dato aber nicht aktiviert worden, die Triggerlinie kann bei 34,24 EUR angesetzt werden. Interessant: Fast exakt auf diesem Level notiert aktuell auch der EMA200. Diese charttechnische Hürde hat es folglich in sich. Wird sie geknackt, könnte die Aktie sich in Richtung der Abwärtstrendlinie seit August bzw. der Horizontalen bei 36,73 EUR vorkämpfen. Ein riesiges Gap klafft im Chart bis hinauf auf 39,99 EUR. Dieses zu schließen dürfte der Traum der Käufer sein, doch bis dahin ist es ein weiter Weg.

Auf der Unterseite ergeben sich nach der Entwicklung in dieser Woche nun bereits enge Absicherungsmöglichkeiten unter dem Wochentief bei 32,70 EUR. Wird dieser Support gerissen, wäre die Chance auf einen direkten Ausbruch erst einmal vertan und ein neuer Momentumaufbau wäre vonnöten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 5,19 5,36 5,53 Ergebnis je Aktie in EUR 2,13 1,90 1,78 KGV 16 18 19 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,50 0,50 Dividendenrendite 1,49 % 1,49 % 1,49 % *e = erwartet

United-Internet-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)