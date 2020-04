UNITED INTERNET - Am Abwärtstrend angekommen

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 30,060 € (XETRA)

United Internet befindet sich seit einem Allzeithoch bei 59,80 EUR aus dem Januar 2018 in einer Abwärtsbewegung. Im Juni 2018 beschleunigte sich diese Abwärtsbewegung stark und führte die Aktie am 16. März 2020 auf ein Tief bei 20,76 EUR und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2013.

In den letzten Wochen erholte sich die Aktie sehr stark. Dabei kletterte sie heute zur Eröffnung fast an den Abwärtstrend seit Juni 2018. Dieser verläuft aktuell bei ca. 31,14 EUR. Intraday prallt die Aktie bisher leicht nach unten ab. Auch wenn die aktuelle Tageskerze deshalb einen leicht bärischen Eindruck macht, ist der Abpraller aber noch kein neues Verkaufssignal. Eine erste Unterstützung findet die Aktie bereits bei 29,63 EUR.

Entscheidung steht an

Die Aktie von United Internet steht an einer wichtigen Hürde. An dieser könnte sich die Bewegungsrichtung für mehrere Wochen, ja vielleicht sogar Monate entscheiden. Gelingt ein Ausbruch über 31,14 EUR, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 37,50 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 29,63 EUR abfallen, könnte es zu einer neuen Abwärtsbewegung in Richtung 26,57 EUR oder sogar 24,21 EUR kommen.

United Internet - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)