Bullen müssen aufpassen! Eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation mahnt in der United-Internet-Aktie zur Vorsicht! Der gestrige Start ins neue Jahr schien zunächst auch in der United-Internet-Aktie noch zu glücken. Am Morgen notierte die Aktie im Plus und entfernte sich mit den Kursgewinnen wieder etwas von der wichtigen Unterstützung bei ca. 29 EUR. Dort kam es im Dezember mehrfach zu Käufen, womit die Bullen eine Vollendung der drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation noch verhindern konnten.Die angesprochenen anfänglichen Kursgewinne konnten aber nicht gehalten werden. Stattdessen fiel der Aktienkurs intraday unter den entscheidenden Support zurück. Formal wurde damit die angesprochene SKS-Toppformation vollendet. Diese Entwicklung passte auch ins übergeordnete Bild, denn mit Notierungen unterhalb des EMA200 und des EMA50 liegen intakte Abwärtstrends vor. Das Dumme aus Sicht der Bären ist nur, dass auch dieser Ausbruch nach unten zum Fehlsignal mutierte. Zur Schlussglocke notierte United Internet nicht nur wieder über der Nackenlinie, sondern schaffte mit 1,78% sogar noch ein ordentliches Plus. Weiterlesen