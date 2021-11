UNITED INTERNET - Dommermuth plant Aufstockung!

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 33,750 € (XETRA)

Über das Siechtum der Aktie von United Internet berichtete ich zuletzt in diesem Artikel. Heute kommt wieder etwas Leben in den Titel. Wie das Unternehmen am späten Donnerstagabend mitteilte, plant der Gründer und CEO Ralph Dommermuth seinen Anteil am Telekommunikationskonzern weiter auszubauen.

Konkret möchte Dommermuth über eine existierende oder neu zu gründende von ihm beherrschte Gesellschaft im Dezember 2021 ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Mio. Aktien zu einem Preis von 35 EUR je Aktie abgeben. Dommermuth könnte damit seinen Anteil von derzeit gut 42 auf 51 % ausbauen. Eine finale Entscheidung zur Abgabe eines Aufstockungsangebots sei aber noch nicht gefallen. Diese hänge davon ab, dass sich die Kapitalmarktbedingungen nicht wesentlich verändern und die Finanzierung gesichert sei. Verhandlungen mit einer internationalen Großbank liefen bereits, ein erstes Finanzierungsangebot wurde auch schon übersandt.

Die Aktie von United Internet springt nach der Meldung leicht an. Sollte es zum Übernahmeangebot kommen, ergibt sich derzeit für Arbitragetrader eine interessante Chance. Die Charttechnik rückt daher in den Hintergrund. Hier sind aber sowieso erst neue Signale zu erwarten, wenn der Abwärtstrendkanal zur Unter- oder Oberseite verlassen wird.

Fazit: Die Aktie von United Internet dürfte im Falle eines Übernahmeangebots sich in den kommenden Wochen der Marke von 35 EUR annähern.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 5,37 5,58 5,75 Ergebnis je Aktie in EUR 1,55 2,18 2,27 KGV 22 15 15 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,50 0,50 Dividendenrendite 1,49 % 1,49 % 1,49 % *e = erwartet

United-Internet-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)