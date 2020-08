UNITED INTERNET - Erinnern Sie sich?

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 40,960 € (XETRA)

Dass sich der Blick auf Langfristcharts durchaus lohnen kann, zeigt das Beispiel von United Internet. Im Herbst 2019 schrieb ich, dass der Wert einen Anstieg über 37,25 EUR benötigt, um eine Trendumkehr im Big Picture zu schaffen. Was passierte in den vergangenen Monaten?

Die Aktie fiel weiter zurück, setzte die Abwärtsbewegung seit dem Jahr 2018 fort und markierte im Coronacrash ein Tief bei 20,76 EUR. Erst seither zeigt die Tendenz wieder klar nach oben. Im Juni/Juli 2020 etablierte sich die Aktie über dem Trigger bei 37,25 EUR. Als Investor hat man also entweder mutig die Umkehrkerze im Monatschart im März gekauft oder prozyklisch über 37,25 EUR. Beide Herangehensweisen haben sich bislang ausgezahlt.

Gestern konkretisierte United Internet die Prognose für das Jahr 2020. Demnach traut sich das Management einen Umsatzanstieg von 4 % gegenüber dem Vorjahreswert von 5,19 Mrd. EUR zu. Das EBITDA soll unverändert bleiben (Vorjahreswert 1,27 Mrd. EUR). Morgen werden die Verantwortlichen wiederum den Halbjahresbericht vorlegen.

Aus charttechnischer Sicht geht es in den kommenden Tagen und Wochen um den Widerstand bei 41,35 EUR. Ein Anstieg über diese Marke löst ein weiteres Kaufsignal aus, welches Potenzial in Richtung 46,36 bis 46,55 EUR freischaltet. Konsolidierungen sollten nach dem jüngsten Lauf allerdings nicht überraschen. Gibt es ein "Sell the facts" am morgigen Donnerstag, warten charttechnische Unterstützungen im Wochenchart bei 37,98 und 36,73 EUR. Dazwischen liegt nicht nur der EMA200 Woche, sondern auch der eingangs erwähnte Trigger bei 37,25 EUR. Dort könnten sich Trader folglich wieder neu positionieren.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 5,19 5,29 5,48 Ergebnis je Aktie in EUR 2,13 2,08 2,14 KGV 19 20 19 Dividende je Aktie in EUR 0,50 0,50 0,55 Dividendenrendite 1,22 % 1,22 % 1,35 % *e = erwartet

United-Internet-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)