United Internet hebt die Dividende an

Die im MDAX gelistete United Internet AG (ISIN: DE0005089031) will für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten (Vorjahr: 0,05 Euro). Der konkrete Termin der ursprünglich für den 20. Mai 2020 geplanten Hauptversammlung ist vor dem Hintergrund der Corona-Krise derzeit noch offen. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23,7 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 25,05 Euro entspricht die geplante Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 2 Prozent.

United Internet steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2019 um 1,8 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro, wie am Mittwochabend mitgeteilt wurde. Das EBITDA kletterte um 5,4 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro (gemäß IFRS 16). Die vergleichbare Entwicklung nach IFRS 15 betrug -1,9 Prozent. Es wurde ein auf die Aktionäre entfallender Gewinn von 396,4 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis pro Aktie (EPS) stieg von 0,94 Euro auf 2,13 Euro bzw. von 1,46 Euro auf 2,61 Euro vor PPA-Abschreibungen.

Zu United Internet mit Sitz in Montabaur gehören Marken wie 1&1 Drillisch, GMX, Strato oder WEB.DE. Es werden rund 9.400 Mitarbeiter beschäftigt. Größter Anteilseigner ist Ralph Dommermuth mit derzeit knapp 42,5 Prozent der Anteile.

Redaktion MyDividends.de