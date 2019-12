UNITED INTERNET - Kommt es zum Verkaufssignal?

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 29,190 € (XETRA)

Erneut scheiterten Erholungsversuche am EMA50, von wo aus die Aktie wieder nach unten hin abkippt. Diese gleitende Durchschnittslinie konnte in den vergangenen Wochen nicht nachhaltig überwunden werden, was als sehr bärisches Zeichen zu interpretieren ist. Der übergeordnet schwache Wert bleibt damit weiterhin im langfristigen Bärenmodus. Und auch kurzfristig schaut es nicht viel besser aus: Die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen zeigt die Konturen einer kleinen Topbildung in Form einer bärischen SKSS. Die zentrale Unterstützungszone wird jetzt getestet, eine größere Entscheidung rückt näher.

Klare Handelsmarken

Kommt es zu einem Rückfall unter 28,70 EUR per Tagesschlusskurs, entstehen kleine Verkaufssignale. Dann wäre die Aktie anfällig für Abgaben in Richtung 26,55 EUR und tiefer.

Ein bärisches Szenario hätte aus analytischer Sicht Bestand, so lange keine nachhaltige Rückkehr über 32 EUR erfolgt. Erst dann entstehen erste Kaufsignale für eine Erholung bis 36 - 37 EUR. So lange dieses Signal ausbleibt, sind die Bären im Vorteil.

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)