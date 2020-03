UNITED INTERNET - Management zieht eigene Aktien ein

United Internet AG - WKN: 508903 - ISIN: DE0005089031 - Kurs: 21,880 € (XETRA)

Bereits seit geraumer Zeit stürzt der Aktienkurs des Telekommunikationskonzerns United Internet ins Bodenlose. Gestern nach XETRA-Börsenschluss kündigte das Management eine Maßnahme an, die wohl auch zur Stabilisierung des Kurses dienen soll. Demnach planen die Verantwortlichen, 11 Mio. eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital von 205 Mio. um 11 Mio. auf 194 Mio. EUR herabzusetzen. Die Anzahl der Aktien würde sich entsprechend auf 194 Mio. reduzieren. "Der Einzug der eigenen Aktien dient der Erhöhung der prozentualen Beteiligung der United-Internet-Aktionäre. Nach Durchführung der Kapitalherabsetzung wird das Grundkapital der Gesellschaft wieder auf dem Niveau vor der Kapitalerhöhung im Zuge der Versatel-Übernahme im Jahr 2014 liegen", so der Konzern in einer Stellungnahme.

Im Klartext sinkt durch diese Maßnahme die Marktkapitalisierung, da nun weniger Aktien im Umlauf sind, was wiederum die Aktie nach fundamentalen Kennzahlen attraktiver macht. Der Effekt lässt sich auf knapp 5,4 % beziffern. Inwiefern das im aktuellen Marktumfeld aber wirklich nachhaltig wirken wird, darf bezweifelt werden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 5,24 5,42 5,58 Ergebnis je Aktie in EUR 1,84 2,15 2,25 KGV 12 10 10 Dividende je Aktie in EUR 0,08 0,33 0,43 Dividendenrendite 0,37 % 1,51 % 1,97 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht könnte der Titel heute mit dem Gesamtmarkt zumindest eine Erholung starten. Ein klassisches Pullbackziel notiert bei 24,20 EUR. Erst darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 26,56 EUR denkbar. Auf der Unterseite lassen sich weitere Ziele für den laufenden übergeordneten Abwärtsimpuls bei 20,27 und 17,46 EUR nennen.

United-Internet-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)