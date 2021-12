UNITEDHEALTH - Gewinnmitnahmen laufen an

Die Aktie des amerikanischen Dienstleistungsunternehmens im Gesundheitsbereich zeigte sich in den letzten Wochen in einer sehr starken Verfassung und markierte mehrfach ein neues Allzeithoch. Seit Donnerstag kommt es allerdings zu Gewinnmitnahmen. Wie lange können diese andauern?

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Nach einem Zwischenhoch bei 425,98 USD kam es ab Mai 2021 zu einer größeren Konsolidierung in einem sich aufweitenden Dreieck. Aus diesem brach die Aktie am 20. Oktober nach oben aus. Über eine Zwischenstation bei 466,00 USD zog die Aktie auf das aktuelle Allzeithoch bei 496,96 USD an. Damit übertraf sie das mittelfristige Ziel bei 493,76 USD leicht.

Kurzfristig abwärts

Seit Donnerstag bestimmen die Gewinnmitnahmen die Richtung in der Aktie des Schwergewichts im Dow Jones. Diese Gewinnmitnahmen können noch einige Tage anhalten. Ein Rücksetzer auf das letzte Zwischenhoch bei 466,00 USD wäre wenig überraschend.

Sollte der Wert allerdings über 496,96 USD ausbrechen, könnte die Rally direkt fortgesetzt werden. Ein Anstieg gen 532-535 USD und damit an die obere Begrenzung der Rally seit März 2020 wäre möglich.

Fazit: Die Rally in der UnitedHealth-Aktie dürfte zunächst einmal vorbei sein. Kurzfristig sollte die Aktie konsolidieren.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)