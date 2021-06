UnitedHealth Group steigert die Dividende

Der Dow-Jones-Wert UnitedHealth Group Inc. (ISIN: US91324P1021, NYSE: UNH) schüttet am 29. Juni 2021 eine Quartalsdividende von 1,45 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date: 21. Juni 2021). Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (1,25 US-Dollar) um 16 Prozent. Auf das Jahr gerechnet werden künftig 5,80 US-Dollar ausbezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 401,10 US-Dollar (Stand: 9. Juni 2021) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,45 Prozent. UnitedHealth startete im September 1990 mit der Zahlung einer Dividende (0,03 US-Dollar). Ab Juni 2010 wurde auf eine vierteljährliche Zahlungsweise umgestellt.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 70,2 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 64,4 Mrd. US-Dollar), wie am 15. April berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 4,98 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,47 Mrd. US-Dollar).

Der Krankenversicherer mit Firmensitz in Minnetonka, im US-Bundesstaat Minnesota, ist 1977 gegründet worden. Die Aktie wird seit dem 24. September 2012 im Dow-Jones-Index gelistet. Seit Jahresbeginn 2021 hat das Papier an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis 14,38 Prozent an Wert zugelegt. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 379,12 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Juni 2021).

