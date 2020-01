UNITEDHEALTH - Nach Zahlen Topwert im Dow Jones

UnitedHealth Group Inc. übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,90 USD die Analystenschätzungen von 3,77 USD. Der Umsatz liegt mit 60 Mrd. USD aber unter den Erwartungen von 61,12 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Die Aktie von UnitedHealth markierte am 04. Dezember 2018 ein Allzeithoch bei 287,94 USD. Anschließend setzte eine Korrektur ein, die zu einem Tief bei 208,07 USD und damit zu einem Test der Unterstützung bei 208,48 USD führte. Am 01. Oktober 2019 näherte sich der Wert erneut dieser Marke stark an, drehte aber wieder nach oben ab. Am 15. November gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Dezember 2018. Am 16. Dezember überwand die Aktie ihr bisheriges Allzeithoch. Anschließend kletterte sie 300,00 USD. Seit konsolidiert der Wert leicht. Zwar kam es dabei zu leichten Rückfallen unter die Marke bei 287,94 USD, aber das letzte kleine Zwischenhoch in der Rally seit Oktober bei 283,00 USD bleibt bisher unangetastet. Die Aktie reagiert bisher positiv auf die Zahlen und steigt um rund 2 ½% an.

Geht die Rally jetzt weiter?

Die kleine Konsolidierung der letzten Tage dürfte bald enden. Anschließend kann die Aktie ihre übergeordnete Rally fortsetzen. Im Idealfall kommt es dabei mittelfristig zu Gewinnen in Richtung 350 USD. Sollte der Wert allerdings doch noch unter 283,00 USD abfallen, dann könnte es zu einer Konsolidierung in Richtung 268,69 USD oder sogar knapp unter 250 USD kommen.

