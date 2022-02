UNITEDHEALTH - Schwergewicht im Dow mit kleinem Kaufsignal

Die Aktie von UnitedHealth befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie am 30. Dezember 2021 auf ein Allzeithoch bei 509,23 USD. Nach diesem Hoch kam es zu Gewinnmitnahmen und einer Konsolidierung. Am 25. Januar notierte der Wert im Tief bei 447,27 USD.

Seitdem erholt er sich wieder. Dabei kam es gestern zum Ausbruch über den Widerstand bei 476,55 USD. Trotz eines schwächelnden Marktes wird die Aktie heute Morgen im Plus getaxt. Die Aktie legt aktuell gegenüber dem gestrigen Schlusskurs 7,11 USD zu. Mit diesen Taxen würde der Wert in das Abwärtsgap vom 06. Januar 2022 zwischen 489,69 USD und 484,13 USD eindringen. Die Bewegung seit dem Tief vom 10. Januar 2022 kann als kleine Bodenbildung gewertet werden. Der Ausbruch über 476,55 USD wäre in diesem Sinne die Vollendung der Bodenbildung.

Jetzt wieder im Rallymodus?

Der gestrige Ausbruch über 476,55 USD ist ein neues Kaufsignal. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen in Richtung Allzeithoch und bei einem Ausbruch darüber sogar in Richtung 560 USD ansteigen. Dort würde die Aktie auf eine obere Pullbacklinie treffen. Diese steigende Widerstandslinie begrenzt die Rally seit April 2020.

Ein Rückfall unter das Tief vom 01. Februar bei 462,75 USD wäre allerdings ein Verkaufssignal. In diesem Fall würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 440 USD drohen.

Fazit: Nach dem gestrigen Ausbruch hat die Aktie von UnitedHealth gute Chancen auf eine weitere Rally.

UnitedHealth - Aktie

