UNITEDHEALTH - Schwergewicht im Dow mit neuen Allzeithoch

Die Aktie von UnitedHealth befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 10. Mai 2021 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 425,98 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert in einer bullischen Flagge auf ein Tief bei 387,25 USD. Am 14. Juli näherte er sich seinem Allzeithoch an. Anschließend lief er unterhalb dieses Hoch über einen Mont seitwärts. Im gestrigen Handel kam es nach anfänglicher Schwäche zu einem Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 422,53 USD und 425,98 USD.

Neue Kaufwelle?

Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könnte eine neue Kaufwelle in der Aktie von UnitedHealth einleiten. Ein mögliches Ziel läge bei 457,52 USD. Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 412,40 USD abfallen, dann würde der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt werden. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Rückfall in Richtung 387,25 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie hat gute Chancen auf eine weitere Rally.

UnitedHealth - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)