UNITEDHEALTH - Sind das schon wieder Kaufkurse?

Die Aktie von UnitedHealth zeigte sich in den letzten Wochen in einer starken Verfassung. Am 23. November notierte der Wert im Tief noch bei 436,00 USD.

Anschließend kletterte die Aktie auf ein Hoch bei 496,96 USD und 509,23 USD. Nach diesem Hoch vom 30. Dezember kam es zu leichten Gewinnmitnahmen. Im gestrigen Handel fiel der Wert kurzfristig unter das letzte Zwischenhoch bei 496,96 USD zurück. Diesen Rückfall machte die Aktie aber schnell wieder wett. Sie bildete eine tendenziell bullische Kerze aus.

Schon wieder Einstiegskurse?

Bestätigt sich die gestrige Kerze, dann könnte die steile Rally der letzten Wochen direkt fortgesetzt werden. Ein mögliches Ziel läge dann bei ca. 541,71 USD. Dort würde die Aktie auch auf die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit April 2020 treffen.

Sollte der Wert allerdings unter das gestrige Tagestief bei 493,05 USD abfallen, dann könnte kurzfristig Verkaufsdruck aufkommen. Es könnte zu Abgaben in Richtung 475,26 oder sogar 466,00 USD kommen.

Fazit: In der UnitedHealth-Aktie gibt es aktuell eine Chance, noch in einen starken Aufwärtstrend einzusteigen. Man kann eine Longposition aktuell relativ eng absichern, ginge dabei aber ein hohes Risiko ein ausgestoppt zu werden.

