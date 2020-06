Unruhen werden ignoriert

Proteste, Plünderungen und Unruhen in weiten Teilen der USA, werden an der Wall Street ignoriert. Historisch betrachtet, keine ungewöhnliche Entwicklung. In Phasen von Protesten oder anderer schmerzhafter Ereignisse, blieb die Volatilität historisch betrachtet stets niedrig und es ging an den Aktienmärkten bergauf. Das ändert aber nichts daran, dass die aktuellen Ereignisse und die Reaktionen des Weißen Hauses so traurig wie bedenklich sind.