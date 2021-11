Unruhige Marktverhältnisse - Vorsicht ist angebracht

... wollten sie nach oben durchziehen, dann wiederum zeitweise so, als würden sie nach unten durchrutschen. Ich würde eher ein Weilchen abwarten und zuschauen und wenig machen, bis sich das Ganze beruhigt hat. Man kann in solchen voraussichtlich sehr unruhigen Marktphasen viel Geld verlieren. Die Kurse rasen stark hin und her und man meint zwischenzeitlich intraday den Beginn der neuen Rally oder den Beginn des neuen Sell Offs sehen zu können. Meistens dreht der Markt dann ab einem bestimmten Punkt wieder. Also Füße besser still halten und dem derzeit erhöhten Risiko entsprechend lediglich mit kleinerer Size handeln.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)