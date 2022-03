Unsicherheit am Markt: Wie geht es jetzt weiter beim DAX®? - Zertifikate Aktuell vom 11.03.2022

Replaced by the video

Der DAX ® hat schon die eine oder andere Hürde genommen. 2008 war es die Finanzkrise, 2020 das Corona-Virus. Aktuell beunruhigt der Krieg in der Ukraine die Anleger. Wobei der DAX ® nach einigen Rückschlägen in kurzer Zeit über 1.000 Punkte zulegte.Das ist eine wirkliche Besonderheit, sagt Matthias Hüppe. Er ordnet die Kursbewegung beim DAX ® ein und vergleicht sie mit Ereignissen aus der Vergangenheit. Daraus schließt er, wie es möglicherweise weitergehen könnte in der ersten deutschen Börsenliga. Außerdem verrät der Experte, wie Anleger in solch schwankungsintensiven Zeiten auf den DAX® setzen können. Hüppe erklärt dafür, wie Discount-Zertifikate funktionieren und welche Vorteile und auch Nachteile sie mit sich bringen.