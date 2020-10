Unsicherheit über Konjunkturerholung lähmt Europas Anleger

Frankfurt (Reuters) - Europas Anleger halten sich angesichts der Unsicherheit über die weitere Erholung der Wirtschaft von den Pandemie-Folgen von Aktien fern.

Der Dax gab am Mittwoch 0,3 Prozent auf 12.865 Punkte nach, der EuroStoxx50 verlor 0,2 Prozent auf 3226 Zähler. Auf die Kauflaune drückte die Absage der Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket durch US-Präsident Donald Trump. Nur Stunden später fachte Trump die Hoffnung auf weitere Hilfen indes wieder an, indem er auf ein 25 Milliarden Dollar Hilfspaket für Airlines pochte, das die Jobs von Zehntausenden Mitarbeitern sichern soll.

"Man kann das zum Teil als Verhandlungstaktik betrachten", sagte Craig Erlam, Marktanalyst bei Oanda in London. "Sie sagen die Gespräche jetzt in der Hoffnung ab, dass die Demokraten ein wenig nachgeben werden." Einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, in dem er wegen seiner Infektion mit dem Coronavirus behandelt worden war, hatte Trump überraschend die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten über neue Konjunkturhilfen bis nach der Präsidentenwahl am 3. November verschoben. Die Absage der Gespräche schickte die Wall Street auf Talfahrt.

AUFGESCHOBEN NICHT AUFGEHOBEN

Viele Börsianer gingen aber davon aus, dass die Impulse für die Wirtschaft nur verschoben, aber nicht aufgehoben seien. "Selbst wenn es nicht möglich sein sollte, vor den Wahlen eine Einigung zu erzielen, macht es Bidens wachsender Vorsprung in den Wahlumfragen wahrscheinlicher, dass man sich schließlich auf erhebliche Anreize einigen kann", erklärten die Strategen der UBS. Im Falle eines klaren Siegs des demokratischen Herausforderers Joe Biden rechneten die Märkte mit noch weitreichenderen fiskalischen Hilfen, erklärten die Analysten der Deutschen Bank.

Zweifel über die Stärke des Aufschwungs nach dem Einbruch durch die Coronavirus-Krise schürte auch der unerwartete Rückgang der deutschen Industrieproduktion im August. Nach drei Anstiegen in Folge fuhren die Unternehmen ihre Produktion überraschend um 0,2 Prozent zum Vormonat herunter, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorging. Zuvor hatte sich bereits US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorsichtig zur Konjunkturerholung geäußert. Die heimische Wirtschaft sei immer noch anfällig für gravierende Rückschläge, sagte Powell am Dienstag.

Die bestehenden Unsicherheiten ließen die Renditen der US-Staatsanleihen etwas anziehen. Auch Gold war gefragt und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 1890,91 Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis blieb weiter unter Druck. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) leichtes US-Öl verbilligte sich um zwei Prozent auf 39,78 Dollar.

Bei den Einzelwerten griffen Anleger bei Tesco zu. Ein optimistischer Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 des neuen Konzernchefs Ken Murphy ließ die Anteilsscheine der britischen Supermarktkette um mehr als zwei Prozent steigen. Der Konzern habe im ersten Halbjahr zwar wegen der gestiegenen Kosten infolge der Pandemie trotz des Umsatzplus weniger verdient. Im Gesamtjahr werde das Ergebnis im Einzelhandel aber mindestens auf Vorjahresniveau liegen.

Die positive Einschätzung der Berenberg Bank bescherte zudem SMA Solar einen Kurssprung von rund zehn Prozent auf knapp 43 Euro. Berenberg bescheinigte dem Unternehmen wegen des breiten Produktportfolios erhebliche Wachstumschancen und nahm die Bewertung mit einer Kauf-Empfehlung sowie einem Kursziel von 50 Euro auf. Größter Kursgewinner im Dax war Covestro mit einem Plus von knapp drei Prozent auf 44,87 Euro. Händlern zufolge hatte Goldman Sachs das Kursziel auf 68 von zuvor 67 Euro angehoben.