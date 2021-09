Unter 15800 nahm der DAX-Druck wieder zu

Replaced by the Damit verlor der DAX gleich zum Handelsauftakt mehr als 200 Punkte und notiert zwischenzeitlich an der 15.600er-Unterstützung. Mit unsere">video

Entladung auf der Unterseite

In der Vorbörse stand der DAX noch sehr solide auf dem Niveau des Vortages. Es zeichnete sich ab, als ob die 15.800 halten könnte. Auf erste Szenarien und die Termine des Tages ging Andreas Bernstein im Livestream am Morgen genauer ein.

Negativ war jedoch schon, dass der DAX die Bewegung vom US-Feiertag am Dienstag wieder revidiert hatte und auf das Startniveau der Woche gefallen war.

Noch volatiler war der Bitcoin. Er verlor am Dienstag zweistellig und zeigt weiter auf, wie nah Kryptowährungen an Nachrichten gekoppelt sind. Moody's stufte das Land El Salvador ab und die Weltbank hatte in dieses Vorhaben des Landes auch kein Vertrauen. All dies belastet den Kurs der bekanntesten Kryptowährung.

Wir blickten beim Thema Aktien heute zudem auf die Allianz, die weiterhin Gegenwind aus den USA und nun von der BaFin bekommt. Es geht um eine Summe von 6 Milliarden Euro, die in der Bilanz berücksichtigt werden müssen. Die verwalteten Gelder in den USA sind natürlich weitaus höher und mit 600 Milliarden beziffert. Dennoch könnte dies einen Imageschaden auslösen.

Direkt nach der XETRA-Eröffnung tauchte der DAX ab und schloss die Kurslücke vom Wochenstart. Nur wenig später standen wir am Vorwochentief und konnten an der 15.700 auch nur eine kurze Gegenbewegung sehen.

Die Zeichen standen auf Abgabedruck, wie wir zum Mittag mit unserem Händler Erdem näher auswerteten:

Damit verlor der DAX gleich zum Handelsauftakt mehr als 200 Punkte und notiert zwischenzeitlich an der 15.600er-Unterstützung. Mit unserem Händler Erdem sprachen wir über die Volatilität am Aktienmarkt, die über den VDAX-new abgebildet wird.

Aus dem Aktienbereich ist die Boeing spannend. Sie belastete gestern den Verlauf des Dow Jones. Interne Probleme beim Gerichtsverfahren zur 737 Max und eine Flaute bei den Bestellungen machen den Anlegern Sorgen.

Die Sorgen sind bei der China Evergrande Group weitaus höher. Der Immobiliensektor könnte damit auch auf den Bankenbereich abstrahlen. Mehrere Handelsaussetzungen bei der Aktie selbst und ein Einbruch des Kurses waren das Ergebnis der aktuellen Unternehmenssituation, die wir hier entsprechend darstellen.

Dritter Wert war die Deutsche Telekom. Sie stockt die Beteiligung an T-Mobile US auf und nutzt dafür das Kapital, was es durch die japanische Softbank an deren Aufstockung erhalten hatte. Ein Schritt in die richtige Richtung? Dies kommentieren wir hier entsprechend.

Wenig später kam dann eine Gegenbewegung, die den Index zumindest auf ein neues Tageshoch brachte. Die Kurslücke wurde dabei zwar verkleinert, aber nicht geschlossen. Mit der Wall Street Eröffnung verstärkte sich der Druck noch einmal und das Tagestief wurde erneut angesteuert. Es hielt dem Druck stand, so dass wir zumindest über 15.600 aus dem Handel gingen.

In Summe war dies ein roter Handelstag mit einer Verdopplung der Volatilität zum Dienstag.

Folgende Parameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 15.714,61 Tageshoch 15.755,30 Tagestief 15.596,43 Vortageskurs 15.843,09 Schlusskurs 15.610,28

Dem heutigen Intraday-Chart sieht man die wieder gestiegene Vola deutlich an. Damit wurde der Kalendermonat September tief ins Minus gedrückt:

Damit fiel der Index auf auf ein Fünf-Wochen-Tief.

Welche Aktien stemmten sich gegen den Trend?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Wie schon am Vortag konnte Covestro zulegen und heute auch die defensiven Werte wie Versorger und Immobilien. Dem Spezialchemie-Konzerns Covestro half die Empfehlung von Goldman Sachs, mittelfristig gute Perspektive zu finden.

Stark im Minus lagen hingegen die Volkswagen-Papiere. Sie unterschritten erneut die 200-Euro-Marke und geben Grund zur Sorge im Chartbild.

Noch stärkere Abgaben zeigten nur Siemens und Siemens Energy. Am Montag markierte die Siemens-Aktie noch ein neues Allzeithoch, doch Anleger trennten sich heute sehr schnell von diesem Wert. Hintergrund war die Abstufung von Siemens Energy durch JPMorgan. Das DAX-Ende im Ranking war daher für diese beiden Werte heute reserviert und wurde nicht mehr strittig gemacht.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Eingetrübtes mittelfristiges DAX-Bild

Nun sind wirklich alle Gewinne vom Wochenstart abgebaut. Nach diesem Rücklauf entlud sich der Index weiter auf der Unterseite. Das Unterschreiten der 15.800 war ein weiteres Signal für die Charttechniker, welche am Morgen schnell handelten.

Damit notieren wir knapp unter den Tiefs aus Mitte August und sehr nah an der noch offenen Kurslücke aus Anfang August. Die große Range mit der Spannbreite bis 15.500 oder gar 15.300 Punkten könnten nun das Ziel des Index sein:

Über diese Situation und die ersten Indikationen zum Tagesstart sprechen wir auch morgen wieder auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange mit Andreas Bernstein um 8.30 Uhr. Verpassen Sie nicht das Interview mit Ingmar Königshofen gegen 11.30 Uhr auf dem gleichen Kanal.

