Unter anderem Aktienrückkäufe: Hat Warren Buffett darum die HP-Aktie gekauft?!

Warren Buffett hat also die HP-Aktie gekauft. 4,2 Mrd. US-Dollar investierte das Orakel von Omaha in die Aktie des US-amerikanischen Tech- und insbesondere Hardware-Unternehmens. Viele Investoren fragen sich derzeit: Was sieht der Starinvestor bloß in der Aktie?

Warum Tech, das ist eine überaus relevante Frage. Aber ich glaube, dass Warren Buffett HP nicht mehr primär als Tech-Konzern sieht. Nein, sondern wie zum Beispiel Apple auch als Konsumgüter-Aktie einstuft. Das gleicht dem Eingeständnis, dass Computer, Drucker, Laptops und Co. einfach zur Standardausrüstung gehören. Natürlich ist das ein Grund für die Investition. Was sind andere? Blicken wir auf mögliche Auslöser. Unter anderem Aktienrückkäufe können ein relevantes Stichwort sein. HP: Interessant für Warren Buffett für mehr als Aktienrückkäufe? HP: Interessant für Warren Buffett für mehr als Aktienrückkäufe? Wie unter anderem Yahoo Finance berichtet, ist das Management von HP ein beständiger Aktienrückkäufer. Im letzten Quartal seien rund 1,8 Mrd. US-Dollar in die eigenen Wertpapiere geflossen. Aufgrund einer eher geringen Marktkapitalisierung von zuletzt knapp unter 40 Mrd. US-Dollar ist der Effekt trotzdem entsprechend groß. Wenn diese Kapitalmaßnahme so weitergeht, so würde das den von Warren Buffett gehaltenen Wert am Unternehmen konsequent erhöhen. Das Orakel von Omaha ist ein Fan dieses Effekts, den viele seiner Beteiligungen ausmachen. Allerdings investiert der Starinvestor natürlich nicht nur wegen Aktienrückkäufen. Nein, sondern nur, wenn das Geschäftsmodell auch stimmig ist. Hier ist zu erwähnen, dass HP sich im Hardware-Segment einen Namen gemacht hat. Aber nicht nur das: Die Profitabilität ist hoch. Im Bereich der Personal-Systems schaffte die operative Marge einen Sprung von 70 Basispunkten. Lediglich das Drucker-Segment ist hier ein wenig rückläufig. Offenbar investiert der Starinvestor daher primär wegen der Computer-Sparte. Auch die fundamentale Bewertung war eher preiswert. Das Management von HP rechnet für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis je Aktie zwischen 4,18 und 4,38 US-Dollar. Selbst jetzt bei einem Aktienkurs von 40,16 US-Dollar hieße das ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von voraussichtlich ca. 10. Diese Investition ist daher relativ typisch für Warren Buffett, weil sie preiswert ist und einen hohen freien Cashflow versprechen dürfte. Auch für dich und mich interessant? Auch für dich und mich interessant? Ob die HP-Aktie für uns als Investoren wie für Warren Buffett interessant ist, das ist eine andere Frage. Die fundamentale Bewertung ist preiswert, das Orakel von Omaha schätzt offenbar auch die Marke und die profitable Basis. Aktienrückkäufe können ein Katalysator sein. Solide Gewinnrenditen sind womöglich ein Merkmal der Aktie von HP. Ob das zu deinem Ansatz passt, das ist eine andere Frage. Warren Buffett hat jedoch offenbar genügend Attraktivitätsmerkmale gesehen, auf die er gerne langfristig orientiert setzen möchte. Der Artikel Unter anderem Aktienrückkäufe: Hat Warren Buffett darum die HP-Aktie gekauft?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: The Motley Fool