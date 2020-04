Unterricht für Hessens Viertklässler bleibt vorerst ausgesetzt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Für die Schüler an den vierten Klassen in Hessen wird der Unterricht nicht wie ursprünglich geplant am Montag wieder aufgenommen. Das teilte das hessische Kultusministerium am Freitag mit. Zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof des Landes die Schulpflicht für Viertklässler in der Corona-Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt./löb/DP/jha