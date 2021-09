Unterzeichnung eines Exklusivvertrags zwischen idobi und AdsWizz für globale Monetarisierung von Audio-Beständen

AdsWizz bietet exklusive Repräsentation für die umfangreichen Premium-Bestände von idobi in mehreren Ländern an

AdsWizz, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für digitale Audio- und Podcast-Technologien, und idobi Network, das alternative Musiknetzwerk Nr. 1 im Internet, haben heute die Erweiterung ihrer bestehenden Vereinbarung bekannt gegeben. AdsWizz wird damit exklusiver weltweiter Monetarisierungs-Provider für Werbekunden, die das äußerst aktive Publikum von idobi in zentralen Märkten wie den USA und Europa erreichen möchten.

Auf der Grundlage der erfolgreichen bestehenden Beziehungen wird AdsWizz mit dieser erweiterten Vereinbarung zum alleinigen Monetarisierungs-Provider für die gesamten Bestände von idobi. Käufer können auf die Bestände von idobi über den AdsWizz Marketplace zugreifen, eine globale Börse, über die Publisher und Werbekunden Audiowerbung leicht programmatisch abwickeln können.

Über den AdsWizz Marketplace erhalten Werbekunden Zugang zu dem weltweiten Publikum von idobi aus Trendsettern in der Altersgruppe von 13 bis 34 – gleichmäßig aufgeteilt zwischen den Geschlechtern. Als Eintrittskarte zur gesamten alternativen Musikwelt bietet idobi u. a. drei bei den Fans beliebte Streaming-Stationen mit den Schwerpunkten Alternative Rock, Heavy Metal und Indie. Das idobi-Studio bereichert die Musik mit passenden Inhalten und produziert über 20 Podcast-Serien speziell für den alternativen Musik- und Unterhaltungsbereich und die Community, die ihn inspiriert.

„Seit 1999 kultiviert idobi eine internationale Community innerhalb der alternativen Musikwelt. Innerhalb dieses Zeitraums ist das Netzwerk über die Musik hinausgewachsen, und idobi ist jetzt ein Lebensstil. Auf der Grundlage von langfristig gewinnbringenden Beziehungen mit dem AdsWizz-Team, das den Bereich Audiowerbetechnologie ständig revolutioniert, freuen wir uns auf erweiterte Möglichkeiten und Wachstum dank dieses neuen Kapitels in unserer Beziehung“, sagte Eddie Barella, COO und Programmleiter bei idobi.

„Diese erweiterte Vereinbarung wird es uns ermöglichen, zur Verstärkung der Monetarisierung der wertvollen Bestände von idobi in vollstem Umfang beizutragen und dies auf globaler Ebene zu realisieren. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Unternehmen weiterhin in Ländern wie den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland und Brasilien zusammenarbeiten können“, sagte Anne Frisbie, SVP für Global Supply & Partnerships bei AdsWizz.

Zugang zum AdsWizz Marketplace

Die Beziehungen zwischen idobi und AdsWizz stärken die Position von AdsWizz als bevorzugtem Anbieter von Anzeigentechnik für Publisher von Podcasts und digitalen Audioinhalten in den USA und Europa weiter. Dank der umfangreichen Technologien und Services von AdsWizz können Publisher alle ihre Audioinhalte effizient monetarisieren und leicht für Marken und Agenturen zugänglich machen – ganz gleich, ob die Publisher ihre Bestände selbst verkaufen oder derartige Verkäufe auslagern.

Weltweit bietet der AdsWizz Marketplace über 9 Milliarden verfügbare Seitenaufrufe und stellt jeden Monat Verbindungen mit über 80 Millionen einzelnen Seitenaufrufen her. Durch die Aufnahme der Inhalte von idobi in den AdsWizz Marketplace wird das derzeitige Angebot dieses Marktes bereichert und erweitert, sodass der Vorgang des Kaufens und Verkaufens von Anzeigen sowohl für Publisher als auch für Werbekunden insgesamt optimiert werden kann. Außerdem können die Einkäufer von Audioinhalten die Hörer auf persönlichere Weise erreichen: durch umfassendes gezieltes Ansprechen von Publikumssegmenten u. a. über Geodaten, Art des Geräts, Genre, Sprache, Wetter, demografische Gruppe und Verhaltensweisen.

AdsWizz und seine jeweiligen regionalen Vertriebsbeauftragten sind stolz, dass sie diese sehr begehrten alternativen Musikbestände repräsentieren dürfen. Werbekunden können die Inhalte von idobi jetzt nutzen, um sich mit neuen Zielgruppen auf der ganzen Welt innerhalb des AdsWizz Marketplace in Verbindung zu setzen, etwa in Ländern wie den USA, Kanada, Deutschland, Brasilien, Japan, Mexiko, Australien, Großbritannien, Russland, Frankreich, Thailand und Spanien.

Über AdsWizz

AdsWizz hat eine End-to-End-Technologieplattform entwickelt, die hinter dem Ökosystem für digitale Audiowerbung und Podcasts steht. AdsWizz ist die Monetarisierungslösung, welche die Grundlage bekannter Musikplattformen, Podcasts und Sendegruppen weltweit darstellt. Über das dynamische Einfügen von Anzeigen, moderne programmatische Plattformen und innovative Audioformate verbindet AdsWizz Käufer und Verkäufer auf effiziente Weise für Werbemaßnahmen in digitalen Audioinhalten und Podcasts und bietet branchenführendes Publishing von Podcasts und Analysen per Simplecast. AdsWizz ist Eigentum der Sirius XM Holdings Inc. (Nasdaq:SIRI), hat seinen Hauptsitz in der kalifornischen Stadt San Mateo und unterhält ein Zentrum für Technologieentwicklung in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

Über idobi:

Das idobi Network ist die führende alternative Plattform im Internet. Infolge seiner Expansion von drei Radiosendern in eine globale Medienmarke erreicht idobi Fans von Musik und Unterhaltung per Streaming, online, mobil, über Live-Events und Videoplattformen. Dabei steht die alternative Szene immer im Mittelpunkt. Mit einer Zuhörerschaft von über 8 Millionen monatlich ist idobi einer der führenden Akteure in der Streaming-Branche sowie weiterhin ein Disruptor unter den unabhängigen Unternehmen.

