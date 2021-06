UPL Ltd. startet neue „NPP“-Geschäftseinheit zur Erweiterung der Kapazitäten für Biolösungen für nachhaltige Landwirtschaft weltweit

UPL ist der größte Produzent und Distributor von Biolösungen weltweit.





NPP wird sich auf das globale Biolösungsgeschäft von UPL fokussieren, das 7 % des Gesamtumsatzes ausmacht.





Die Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigeren Lebensmittelsystemen lässt den Markt für Biolösungen bis 2025 auf 10 Mrd. USD ansteigen.



UPL Ltd. (NSE: UPL & BSE: 512070), ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft, hat die Einführung von „NPP“ – Natural Plant Protection – bekannt gegeben, einer neuen globalen Geschäftseinheit, die das umfassende Portfolio von UPL an natürlichen und biologisch gewonnenen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und Technologien umfasst.

NPP wird als eigenständige Marke auftreten und das bestehende Biolösungsportfolio von UPL sowie das Netzwerk aus F&E-Laboren und Einrichtungen weltweit zusammenführen, was derzeit 7 % des Gesamtumsatzes von UPL ausmacht.

Das globale Angebot von NPP wird weiterhin von der umfangreichen globalen Vertriebspräsenz von UPL profitieren und sich auf die Innovations-, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten stützen, und es wird durch die einzigartige, bewährte Fähigkeit von UPL unterstützt, Produkte auf globaler Ebene zügig auf den Markt zu bringen.

Das umfangreiche Portfolio von NPP wird eine wichtige Rolle bei der Lösung von Problemen der Landwirte spielen – einschließlich der Bereiche abiotischer Stress, Bodengesundheit, Rückstände und Resistenzmanagement – sowohl in entwickelten als auch in sich entwickelnden Agrarmärkten.

Jai Shroff, Global CEO, UPL Ltd. sagte:

„Seit über zwei Jahrzehnten investiert UPL in die Entwicklung und Skalierung von Biolösungen. Die Stärke unseres aktuellen Portfolios zeugt nicht nur von unserem fortschrittlichen Ansatz für eine nachhaltige Landwirtschaft, sondern auch von dem Einsatz unserer Teams auf der ganzen Welt, um den Innovations- und Technologiebedarf von Landwirten, Verbrauchern und der Umwelt zu decken. Unser OpenAg-Ziel stellt die Zusammenarbeit in den Mittelpunkt des Fortschritts, und NPP wird im gesamten globalen Wirkungsbereich von UPL daran arbeiten, die biologischen Technologien der Zukunft zu gestalten und zu skalieren.“

Fabio Torretta, Chief Operating Officer, NPP, UPL Ltd. sagte:

„NPP kann die Welt verändern. NPP verfügt über die richtigen Kompetenzen, die richtige Denkweise und die richtigen technischen Fähigkeiten und Ressourcen, um eine neue Ära positiver, progressiver Veränderungen in der Landwirtschaft voranzutreiben. Der Markt für Biolösungen wird bis 2025 voraussichtlich zweistellig auf 10 Mrd. USD wachsen – im Gegensatz zu traditionellen Agrochemikalien, für die ein einstelliges Wachstum prognostiziert wird. NPP ist gut aufgestellt, um eine nachhaltigere Lebensmittelzukunft zu gestalten.“

Eine der größten Stärken von NPP wird die Fähigkeit des Unternehmens sein, Innovationen über Regionen hinweg zu verbreiten. So kann das Unternehmen die Bedürfnisse eines Marktes verstehen und daraus lernen, um die Geschwindigkeit und Intensität der Marktdurchdringung in einem anderen Markt zu erhöhen. NPP wird agil sein, wenn es darum geht, Produkte und Plattformen zu seinem Portfolio hinzuzufügen, globale Partnerschaften und Trainingsprogramme zu schaffen und so zur ökologischen Nachhaltigkeit, zur Resilienz der Landwirte und zur Verbesserung der Lebensmittel-Wertschöpfungsketten weltweit beizutragen.

Fabio Toretta wird NPP als Chief Operating Officer leiten und an Carlos Pellicer, Global Chief Operating Officer, UPL Ltd. berichten.

