Uptime Institute führt standardisierte, umfassende Infrastruktur-Risikobewertung für den Finanzsektor ein

Bewertung, die Instituten aus dem Finanzsektor dabei helfen soll, Risiken für digitale Infrastrukturen zu identifizieren und zu mindern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen

Das Uptime Institute hat heute die Einführung seiner neuen standardisierten, umfassenden Infrastruktur-Risikobewertung für Institutionen des Finanzsektors (SCIRA-FSI) bekannt gegeben. SCIRA-FSI ist ein bahnbrechendes neues professionelles Dienstleistungsangebot der zum Uptime Institute gehörenden Global Digital Infrastructure Authority, das kritische IT-Umgebungen in Rechenzentren von Unternehmen, Rechenzentren mit mehreren Mandanten sowie in öffentlichen und privaten Clouds bewertet, um physische und betriebliche Ausfallrisiken zu identifizieren und zu mindern.

Als Reaktion auf die jüngsten öffentlichkeitswirksamen Ausfälle bei Instituten aus dem Finanzsektor und immer komplexer werdende hybride IT-Architekturen haben über 30 Finanzaufsichtsbehörden in Europa in Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde regulatorische Anforderungen eingeführt, die effektivere Risikomanagementpraktiken fördern sollen. Diese verlangen von regulierten Finanzinstituten, dass sie regelmäßig Ausfallrisiken in ihrem gesamten Rechenzentrumsbestand bewerten. Dieser Fokus von Aufsichtsbehörden und Regierungen auf die Minimierung von Ausfällen bei Finanzinstituten verbreitet sich schnell auf der ganzen Welt, mit ähnlichen Anforderungen von der Bank of England und der Prudential Regulatory Authority, der Federal Reserve und dem Office of the Comptroller of the Currency in den Vereinigten Staaten, der Monetary Authority of Singapore und der China Banking and Insurance Regulatory Commission.

Die steigenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die Finanzgemeinschaft und die beschleunigte Einführung komplexerer hybrider IT-Infrastrukturen erforderten eine Reaktion. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat das Uptime Institute Anfang 2020 eine Gruppe von Programmdesignpartnern für Finanzinstitute gegründet. Die Gruppe besteht aus über 20 globalen Finanzinstituten und will einen standardisierten Ansatz zur Bewertung des Risikos digitaler Infrastrukturen entwickeln, um Ausfälle in ihrem eigenen Rechenzentrumsbestand sowie bei externen Infrastrukturdienstleistungspartnern zu identifizieren, zu minimieren und zu mindern. SCIRA-FSI ist das Ergebnis dieser „Zusammenarbeit über das ganze Ökosystem hinweg“, die Finanzinstituten dabei helfen wird, neue aufsichtsrechtliche Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Ressourceneffizienz zu optimieren und die Kosten und den Verwaltungsaufwand für die Durchführung von sofortigen Due-Diligence-Prüfungen, Audits und Compliance-Prüfungen zu rationalisieren.

„Jeder Ausfall ist ein schmerzhafter und teurer Vorfall. Ausfälle von Finanzdienstleistungen können jedoch extrem kostspielig sein und zu Geldstrafen und Sanktionen bei Nichteinhaltung führen. Zusätzlich zu Umsatzeinbußen, reduzierter Produktivität und Unzufriedenheit bei Kunden und Investoren besteht das Gespenst eines grundlegenden, wenn nicht potenziell irreparablen Reputationsschadens“, sagte Ali Moinuddin, Geschäftsführer für Europa beim Uptime Institute. „Unser neues SCIRA-FSI-Programm gibt Finanzinstituten die Möglichkeit, ihren gesamten Rechenzentrumsbestand gründlich zu bewerten und das Ausfallrisiko der digitalen Infrastruktur zu identifizieren und zu mindern. Da der regulatorische Druck in Europa und darüber hinaus zunimmt, sind Finanzinstitute gezwungen, ihr Verständnis für systemische Schwachstellen zu verbessern und das Ausfallrisiko zu minimieren, um alle kritischen Unternehmensdienste zu unterstützen und die betriebliche Ausfallsicherheit zu verbessern.“

SCIRA-FSI basiert auf der Analyse des Uptime Institute von über 20 Rechenzentren und allgemein angewandten Standards des Finanzsektors, internen Bewertungsprotokollen, die von seinen Programmdesignpartnern zur Verfügung gestellt wurden, allgemeinen Infrastrukturrisiken bei Finanzinstituten, die aus der Datenbank des Uptime Institute für Berichte über ungewöhnliche Vorfälle mit 8000 Datenpunkten zu den Ursachen von Ausfällen gesammelt wurden, sowie der Erfahrung des Uptime Institute bei der Arbeit an über 250 Finanzprojekten auf der ganzen Welt.

Nach Abschluss eines SCIRA-FSI-Programms auf Portfolioebene erhalten Kunden einen detaillierten Bericht über die aktuellen physischen und betrieblichen Risiken ihrer hybriden digitalen Infrastruktur sowie umsetzbare Empfehlungen zu deren Lösung. Dies unterstützt Finanzinstitute nicht nur bei ihren Bemühungen, Ausfallzeiten proaktiv zu verhindern, sondern dient auch als Dokumentation für behördliche Einreichungsanforderungen, um nachzuweisen, dass eine umfassende Risikomanagementbewertung für Infrastrukturen durchgeführt wurde, die wichtige und kritische Geschäftsdienste unterstützen.

Finanzinstitute, die daran interessiert sind, am SCIRA-FSI-Programm teilzunehmen und Bewertungen auf Infrastrukturportfolioebene zu arrangieren, können hier mit dem Uptime Institute Kontakt aufnehmen.

