Uranaktie CAMECO - Aktie dürfte bald ausbrechen

Cameco Corp. - WKN: 882017 - ISIN: CA13321L1085 - Kurs: 22,050 $ (NYSE)

Der rote EMA200 verläuft derzeit bei20,40 USD. Innerhalb des Keils hat die Abwärtskorrektur noch Spielraum, ja. Allersdings steigt mit Erreichen der Keilspitze die Wahrscheinlichkeit für eine bald beginnende Ausbruchbewegung nach oben. S. dicker schwarzer Prognosepfeil. Steigt Cameco überzeugend dynamisch auf Tagesschlusskursbasis über 23 USD an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Projektionsziel 28,30 USD. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

