Urstadt Biddle Properties schüttet 209. Quartalsdividende in Folge aus

Der amerikanische Immobilienkonzern Urstadt Biddle Properties (ISIN: US9172862057, NYSE: UBA) zahlt am 14. April 2022 eine Quartalsdividende von 0,2375 US-Dollar an die Aktionäre. Record date ist der 1. April 2022.

Insgesamt ist dies die 209. Quartalsdividende in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,95 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 19,57 US-Dollar (Stand: 18. März 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,85 Prozent.

Die Aktie von Urstadt Biddle Properties ist als REIT (Real Estate Investment Trust) an der Börse in New York gelistet. Das Unternehmen ist 1969 gegründet worden und hat sich auf Immobilien im Einzelhandel spezialisiert. Der Konzern besitzt oder verwaltet Anteile an 81 Immobilien. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 (31. Januar 2022) betrug der Umsatz 35,56 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 34,28 Mio. US-Dollar), wie am 11. März 2022 mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei 9,72 Mio. US-Dollar nach 8,80 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 8,12 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei 780,24 Mio. US-Dollar (Stand: 18. März 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de