US-Absatz von VW-Tochter Porsche bricht im ersten Quartal ein

ATLANTA (dpa-AFX) - Die VW-Tochter Porsche hat im ersten Quartal angesichts der Coronavirus-Pandemie deutlich weniger Autos in den USA verkauft. Die 192 Händler im Land verkauften mit 11 994 Autos 20,2 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Mittwoch in Atlanta (Georgia) mitteilte. Wie in Europa haben auch in den USA viele Händler wegen der Virus-Krise geschlossen. Trotz der kurzfristigen Unsicherheit wolle Porsche allen Mitarbeitern und Kunden Sicherheit und Hilferstellung bieten, sagte US-Chef Klaus Zellmer. Das werde Porsche auch darauf vorbereiten, umso energischer zurückzukommen, wenn die Zeit dafür komme./men/he