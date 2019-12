US-Aktie attackiert schon wieder die Allzeithochs

Erneut setzen sich die Käufer durch und drücken das Papier von unten an die Allzeithochs. Mit jedem weiteren Angriff auf die Allzeithochs steigen die Chancen auf einen Ausbruch. Und damit könnte der Kurs dieser sehr bullischen US-Aktie bei einem Ausbruch nach oben weiter nach Norden schießen. Trader können den Wert jetzt ganz nach oben nehmen auf die Watchlist, zu schön sind die Kursmuster auf mehreren Zeitebenen. Sowohl Trades auf kurzfristige Ausbruchsbewegungen als auch mittel- bis langfristige Investments könnten bei einem Anstieg auf neue Hochs attraktiv werden.

Ausbruch zum Einstieg nutzen

Die Vorgaben könnten aus Sicht der Bullen kam besser sein. Klettert die Union-Pacific-Aktie per Tages- und Wochenschlusskurs über 181 USD, wäre Platz nach oben bis 190 - 192 und später 200 und 205 USD.

Weitere Rücksetzer ausgehend von den Hochs wären unbedenklich. Erst bei einem nachhaltigen Rückfall unter 171 und 167 USD trübt sich das kurzfristige Bild ein. Dann könnte eine Abwärtskorrektur eingeleitet werden, welche die Aktie zurück bis 158 - 160 USD bringen kann.

Union Pacific Corp

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)