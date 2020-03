US-Anleihen gaben nach Langkäufer besonders betroffen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im Verlauf dem Abwärtssog an den meisten Bondmärkten angeschlossen. Belastung kam von einem angekündigten, drastischen Ausgabenprogramm der US-Regierung. Diese will rund eine Billion US-Dollar in die Wirtschaft pumpen, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise einzudämmen. So sollen zum Beispiel Konsumschecks verteilt werden. Dadurch würden die Staatsausgaben deutlich erhöht.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 101 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,53 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 7/32 Punkte auf 101 20/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,79 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 1 6/32 Punkte auf 102 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,21 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 2 28/32 Punkte auf 104 16/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,81 Prozent./jkr/edh/