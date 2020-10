US-Anleihen geben im späten Handel nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem wenig bewegten Start im Handelsverlauf nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,24 Prozent auf 138,13 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,855 Prozent. Erneut ging es auch an den US-Börsen recht deutlich abwärts./ck/he